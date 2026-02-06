Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump bunu da yaptı! Tüm ABD'ye kendi eliyle ilaç satacak

ABD Başkanı Donald Trump ilaç fiyatlarında indirim sağlamak amacıyla kendi adına TrumpRx.gov adlı bir ilaç sitesi duyurdu. Bu adımın milyonlarca Amerikalıya daha uygun fiyatlı ilaçlara erişim sağlayacağı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 09:45

ABD Başkanı , 'da gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatlarında kayda değer düşüşler sağladıklarını dile getiren Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini ifade etti.

Trump, yeni hizmetin milyonlarca ABD'linin hayatını doğrudan etkilen ve bütçelerine önemli katkı sağlayacak bir adım olduğunu ifade ederek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." dedi.

Trump bunu da yaptı! Tüm ABD'ye kendi eliyle ilaç satacak

DR. ÖZ KÜRSÜDE DEĞERLENDİRME YAPTI

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump bunu da yaptı! Tüm ABD'ye kendi eliyle ilaç satacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaç içseniz de bana mısın demeyen o gıcık: Kuru öksürüğü 'bıçak gibi' kesen doğal yöntem ortaya çıktı
Vücudun kendi dişini yapmasını sağlayan ilaç için geri sayım başladı
ETİKETLER
#donald trump
#sağlık hizmetleri
#Ilaç Fiyatları
#Mehmet Özgür
#Beyaz Saray
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.