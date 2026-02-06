Trump bunu da yaptı! Tüm ABD'ye kendi eliyle ilaç satacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatlarında kayda değer düşüşler sağladıklarını dile getiren Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini ifade etti.

Trump, yeni hizmetin milyonlarca ABD'linin hayatını doğrudan etkilen ve bütçelerine önemli katkı sağlayacak bir adım olduğunu ifade ederek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." dedi.

DR. ÖZ KÜRSÜDE DEĞERLENDİRME YAPTI

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.