İlaç içseniz de bana mısın demeyen o gıcık: Kuru öksürüğü 'bıçak gibi' kesen doğal yöntem ortaya çıktı

BAŞ ŞÜPHELİ KALORİFER PETEKLERİ VE NEM ORANI

Kuru öksürüğün kışın artmasının bir numaralı nedeni virüsler değil, "düşük nem"dir. Evlerimizde ısınmak için yaktığımız kaloriferler veya klimalar, havadaki nemi kurutur. İdeal bir ev ortamında nem oranının %40-60 arasında olması gerekirken, kışın bu oran %20'lere kadar düşer.

Bu kuru hava, solunum yollarımızı kaplayan ve mikropları tutan nemli tabakayı (mukozayı) kurutur. Kuruyan mukoza çatlar ve savunmasız kalır. Her nefes alışınızda kuru hava doğrudan boğazınıza çarparak gıcık yapar. Özellikle gece yattığınızda, ağızdan nefes alıyorsanız sabaha kadar boğazınız zımparalanmış gibi olur. Çözüm: Yatak odanızda mutlaka bir soğuk buhar makinesi kullanın veya kalorifer peteğinin üzerine ıslak bir havlu/su dolu kap koyun. Odayı uyumadan önce 15 dakika havalandırmak da içerideki "ölü ve kuru havayı" tazeleyecektir. Nem oranı %45'e çıktığında, öksürüğün %50 azaldığını göreceksiniz.