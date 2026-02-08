Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Mesut Özarslan'dan canlı yayında çarpıcı sözler: "AK Parti olur, MHP olur; bakacağız"

CHP'den istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı canlı yayında "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna cevap verdi. Özarslan, "AK Parti olur, MHP olur. Bilemiyorum, bakacağız" ifadelerini kullandı.

Mesut Özarslan’dan canlı yayında çarpıcı sözler:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 22:41

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı "mesaj" geriliminin ardından istifasını açıklarken, siyaset kulislerini hareketlendirecek bir çıkışa imza attı. CNN Türk canlı yayına katılan Özarslan, yeni yol haritasına dair önemli sinyaller verdi.

"BİLEMİYORUM, BAKACAĞIZ"

"’ye geçeceği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özarslan, henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Özarslan, canlı yayındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum, bakacağız. AK Parti olur, MHP olur. Onu bilemem. Böyle de hizmet edebilirim."

Mesut Özarslan’dan canlı yayında çarpıcı sözler: "AK Parti olur, MHP olur; bakacağız"

"MUHAFAZAKÂR VE ÜLKÜCÜ BİR İNSANIM"

Konuşmasında Özarslan, CHP içerisindeki bazı grupların kendisine yönelik baskı kurduğunu iddia etti. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından hedef alındığını belirten Özarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhafazakâr ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP’ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar. Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti’ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor. Ne hükümete ne Cumhurbaşkanına ne de Kurum’a bir kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakâr insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu."

