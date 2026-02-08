Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Fatih Atik bomba transferin gününü açıkladı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Başkent siyasetini sarsacak bir gelişmeyi duyurdu. Atik’in iddiasına göre, CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Çarşamba günü resmen AK Parti’ye katılacak. Bu hamlenin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu da değiştirebileceği belirtiliyor. Atik'in paylaşımının ardından Özarslan resmi sosyal medya hesabı üzerinden partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Fatih Atik bomba transferin gününü açıkladı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Haber Merkezi
08.02.2026
18:09
08.02.2026
18:39

Ankara siyaseti, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın saf değiştireceği iddiasıyla çalkalanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özarslan’ın ’ye geçişinin kesinleştiğini ve bu sürecin Çarşamba günü resmiyete kavuşacağını ileri sürdü. Fatih Atik'in paylaşımının ardından Özarslan'dan istifa açıklaması geldi.

"MÜCADELESİNİ VE ISRARINI SÜRDÜRDÜ"

Fatih Atik, Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçme isteğini yaklaşık 6 ay önce gündeme getirdiğini hatırlatarak, bu süreçte iddiaların yalanlanmadığına dikkat çekti. Atik, transfer sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Her türlü direnişe rağmen mücadelesini ısrarını sürdürdü ve artık Çarşamba günü AK Parti ailesinin bir üyesi olacak. Transferde ’den AK Parti’ye geçen isimlerin desteğinin ve etkisinin büyük olduğu biliniyor."

Fatih Atik bomba transferin gününü açıkladı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

ABB MECLİSİ’NDE ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR

İddialar sadece Keçiören ile sınırlı değil. Atik; Çamlıdere, Nallıhan ve Haymana belediye başkanlarının da AK Parti ile görüşme halinde olduğunu ve bu isimlerin de katılımının beklendiğini belirtti. Atik bu geçişlerin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ndeki dengeleri kökten değiştirebileceği belirtti. Mevcut durumda 88 üyesi olan CHP’ye karşılık, Cumhur İttifakı’nın 55 üyesi bulunuyor. Transferler sonrası yaklaşık 20 meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesi durumunda, Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’na geçebileceği öngörülüyor.

PORTAŞ SORUŞTURMASI VE AK PARTİ İÇİNDEKİ TEPKİLER

Transfer süreci AK Parti tarafında da tartışmaları beraberinde getirdi. AK Parti Ankara İl Yönetimi ve Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, daha önce Özarslan hakkında PORTAŞ yolsuzluğu iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği bu süreçte, eski belediye başkanı Turgut Altınok’un da bu transfere karşı çıktığı biliniyor.

Atik, paylaşımında bu çelişkili duruma dikkat çekerek, "Peki hakkındaki soruşturmalardan kurtulabilir mi, onu bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Atik bomba transferin gününü açıkladı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

"TRANSFERİYLE ANKARA SİYASETİNİN ‘KANTESİ’ OLDU"

İşte Fatih Atik'in siyaset taraflarında deprem etkisi yaratacak o paylaşımı:

"Bir Ankara transferi hikayesi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceği kesinleşti.

Özarslan’ın AK Parti’ye geçmek istediğini 6 ay önce, TGRT Haber' de anlatmıştım.

O zamandan beri hiç yalanlamadı tek bir açıklama yapmadı. Soranlara ‘yok öyle bir şey’ demekle yetindi.

Her türlü direnişe rağmen mücadelesini ısrarını sürdürdü ve artık Çarşamba günü AK Parti ailesinin bir üyesi olacak.

Transferde İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen isimlerin desteğinin ve etkisinin büyük olduğu biliniyor.

Keçiören’le birlikte Çamlıdere, Nallıhan ve Haymana ilçe belediye başkanları da AK Parti’ye geçebilir. (Görüşmeler sürüyor)

ABB Meclisi'nde şu an Cumhur İttifakı’nın 55, CHP’nin 88 üyesi var. Transferler sonrası 20 meclis üyesi istifa edip AK Parti’ye geçerse Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakına geçebilir.

Özarslan ve diğer başkanlara elbette CHP'liler oy verdi ancak onlara seçimi kazandıran AK Parti ve MHP’den aldıkları oylardı. Bu duruma Mansur Yavaş da dahil edilebilir. Çünkü yüzde 60 oyun nasıl alındığı başka türlü izah edilemez.
“CHP’lilerin oyu Ak Partiye yaradı” eleştirisi Keçiören özelinde eksik kalır.

AK Parti cenahına gelince;
AK Parti il yönetimi Mesut Özarslan hakkında PORTAŞ yolsuzluğuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.
AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Özarslan’ı her fırsatta eleştirdi, yolsuzluk suçlamalarını defalarca Meclis’te ve medyada anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Portaş konusunda İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi ve bakanlık izin verdi. Yani il yönetiminin Özarslan’ı istemediği hatta Turgut Altınok’un karşı çıktığı sır değil.

CHP cephesine gelince, Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi CHP’de şok etkisi yarattı. Kimse beklemiyordu desem yanlış olmaz.
CHP içinde el üstünde tutulan, yönetimle arası son derece iyi olan ve istediği zaman Genel Başkan Özgür Özel’le görüşebilen bir isimdi.
Mansur Yavaş cephesine ise hiç girmeye gerek yok.

Özarslan, transferiyle Ankara siyasetinin ‘Kante'si oldu. CHP’liler ve AK Partilileri şaşırtan transferde sevinen sadece Mesut Özarslan gibi görünüyor.

Peki hakkındaki soruşturmalardan kurtulabilir mi onu bekleyip göreceğiz."

https://x.com/atikfatih1/status/2020500718935794082?s=12&t=hL3aecfpCxbnwpdGCxuTLQ

ÖZARSLAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, Atik paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

