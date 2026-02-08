İzmir, Gaziantep, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ 500 bin konut kura çekimleri il il devam ediyor

İzmir, Gaziantep, Diyarbakır TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi vatandşalar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok ilde inşa edilecek olan konutların hak sahibi belirlendi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kaposamında büyükşehirlerin kura çekimleri için ise geri sayım başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir, Gaziantep, Diyarbakır tOKi kura çekimi ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

TOKİ KURASI ÇEKİLECEK OLAN İLLER 9-15 ŞUBAT

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta 6 ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimleriyle birlikte Eskişehir'de 6 bin 55, Kütahya'da 3 bin 592, Yozgat'ta 2 bin 858, Bolu'da bin 950, Çankırı'da bin 753, Bilecik'te bin 419 konutun hak sahibi belli olacak. Ayrıca TOKİ tarafından Osmaniye ve Çorum illerinin kura çekimlerinin tarihleri de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Osmaniye'de inşa edilecek olan 2 bin 990 konutun kura çekimi 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Çorum'da inşa edilecek olan 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri ise 23 Şubat tarihinde yapılacak.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'in Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. Konutların kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek olan 21 bin 20 konutun kura çekiminin 2026 Mart ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor.

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ tarafından Gaziantep'te 13 bin 890 konut inşa edilecek. Bu konutlar Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkmış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde yapılacak. En çok konut ise Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde inşa edilecek. TOKİ Gaizantep kura çekiminin ise ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kura çekiminin 2026 Şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

Diyarbakır'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 12 bin 165 konut inşa edilecek. Bu konutlar Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan illerinde yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında illerin kura çekimleri haftalık olarak açıklanıyor. Bu hafta açıklanan TOKİ 500 bin sosyal konut haftalık kura çekimi listesinde ise Diyarbakır yer almadı. TOKİ Diyarbakır kura çekimlerinin 2026 Mart ayında tamamlanması bekleniyor.