İstanbul'da eşsiz manzara mest etti! Yoğun sis havadan görüntülendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis ev alçak bulutlar eşsiz manzaralara sahne olurken gün doğumuyla beraber şehrin simge noktaları, bulutların üzerine çıkarak adeta gökyüzünde süzülen yapılar gibi göründü. Havadan kaydedilen görüntülerde İstanbul, sis ve gün doğumunun oluşturduğu görsel şölenle izleyenleri kendine hayran bıraktı.