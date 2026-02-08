Kış ortasında havuz keyfi! Çocuklar yüzdü, yetişkinler mont ve berelerle izledi

Diyarbakır'da hava sıcaklığı hafta sonunda 7-8 dereceye kadar yükseldi. Isınan havayı fırsat bilen çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele parkında bulunan süs havuzuna akın etti. Kış ortasında havuz keyfi yapan çocuklar doyasıya eğlenirken, çevredeki vatandaşlar ise mont ve bereleriyle çocukların bu halini şaşkınlıkla izledi.

Diyarbakır'da hafta sonunda etkili olan güneşli hava, çocuklar için beklenmedik bir eğlenceye dönüştü. Sur ilçesindeki tarihi Anzele parkında bulunan süs havuzuna gelen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı. Hava sıcaklığının 7-8 derece civarında seyretmesine rağmen güneşi fırsata çeviren çocuklar, Şubat ayında yazı aratmayan görüntüler oluşturdu.