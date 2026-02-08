Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta deplasmanda karşılaşacak

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçları kapsamında bugün Uşakspor - Eskişehirspor maçı oynanacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu, kamp kadrosu ve yayın bilgileri belli oldu. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Uşakspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfıt TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor'un ligde 19 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan Eskişehirspor ligde 2. sırada yer alıyor. Eskişehirspor karşılaşamdan galibiyet alarak 1. sıradaki Kütahyaspor ile farkı maç fazlasıyla 5'e indirmek istiyor. Uşakspor ise bu sezon 19 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 35 puan toplayan Uşakspor karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmeyi planlıyor.

UŞAKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Uşakspor - Eskişehirpsor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını ise Volkan Altundaş ve Furkan Çakır yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Adem Güneş görev alacak.

UŞAKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI KAMP KADROSU DUYURULDU

Eskişehirspor sosyal medya hesabı üzerinden Uşakspor mücadelesinin kamp kadrosunu da duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Eskişehirspor'un Uşakspor karşısındaki kamp kadrosu şöyle:

"Bora Göymen, Olcay Toplu, Talha Özler, Ozan İsmail Koç, Bahadır Yıldırım, Tayfun Tatlı, Batuhan Doğrukıran, Akın Akman, İsmail Kulet, Arda Okumuş, Recep Pekgöz, M. Taha Ağdağ, Murat Şenel, Bünyamin Dalkılıç, Hasan Şen, C. Jakob Aydemir, Cem Güzelbay, Ali Fırat Horasan, Mert Başer, Kaan Baysal, Elias Durmaz"

ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU, TABLOSU

Kütahyapsor - 50

Eskişehirspor - 42

Ayvalıkgücü Belediyespor - 40

Karşıyaka - 40

Balıkesirspor - 35

Uşakspor - 35

Denizli İdmanyurdu - 33

Tire 2021 FK - 28

Söke 1970 - 21

Alanya 1221 - 20

Bornova 1877 - 18

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 16

Altay - 15

İzmir Çoruhlu - 12

Afyonspor - 11

Nazilli Spor - 4