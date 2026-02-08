Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bursa'da dehşet saldırı kamerada! Araca binerken kurşun yağdırdılar: 2 ağır yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında kıraathaneden çıkan 2 kişinin, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 12:39

'da ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokakta bekleyen bir otomobil kıraathaneden çıkan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.'nin yanına yaklaştı. Araç içerisindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 şahıs da ağır yaralandı.

Bursa'da dehşet saldırı kamerada! Araca binerken kurşun yağdırdılar: 2 ağır yaralı

YAŞANAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokak arasında bekleyen otomobil, Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.'yi gördükten sonra ara sokaktan çıkarak yanlarına yanaşıyor. Camdan peş peşe ateş eden zanlılar, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Bursa'da dehşet saldırı kamerada! Araca binerken kurşun yağdırdılar: 2 ağır yaralı

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa'da dehşet saldırı kamerada! Araca binerken kurşun yağdırdılar: 2 ağır yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı
ETİKETLER
#bursa
#silahlı saldırı
#güvenlik kamerası
#yıldırım
#Yiğitler Mahallesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.