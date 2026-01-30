Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan husumetlisi M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

KAÇARAK BAŞKA BİR İŞ YERİNE SIĞINMAYA ÇALIŞTI

Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalışırken, şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti.

ÇEVREDEKİLER DE YARALANDI

Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken şüpheli olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.