Bakan Göktaş’tan ailelere sosyal medya uyarısı: 'Çocuklar her 8 saniyede bir ekran kaydırıyor'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda çocukların dijital mecralardaki kullanım alışkanlıklarına ve bu durumun psikolojik etkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların her 8 saniyede bir ekran kaydırdığına dikkat çeken Göktaş, sosyal medya ve oyunların sunduğu "haz" ile "hız" duygusunun genç bireyleri sabırsız ve çabuk sıkılan kişilere dönüştürebildiğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları "haz" ve "hız" duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmaların için gelin hep birlikte dur diyelim" dedi.