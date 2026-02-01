Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sosyal medya yasağı geldi mi kimleri kapsıyor? Sosyal medya yasağı yaş sınırı kaç?

Sosyal medya yasağına ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde gündeme gelen 15 yaş altına sosyal medya yasağı tartışmaları sürerken, Türkiye’deki mevcut durum da merak uyandırdı.

Sosyal medya yasağı geldi mi kimleri kapsıyor? Sosyal medya yasağı yaş sınırı kaç?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik yürüttüğü çalışmasında sona geldi.

Bakanlık yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubuna yaptıkları sunumda, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, düzenlemenin nasıl yapılacağı ve dünya örnekleri ayrıntılı şekilde sıralandı.

Sosyal medya yasağı geldi mi kimleri kapsıyor? Sosyal medya yasağı yaş sınırı kaç?

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI GELDİ Mİ?

Çocukları internetin zararlarından koruma amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında, ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap oluşturamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor.

Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer buldu.

Sosyal medya yasağı geldi mi kimleri kapsıyor? Sosyal medya yasağı yaş sınırı kaç?

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak öne çıktı. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi özellikle vurgulandı.

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerektiği ifade edildi.

#Yaşam
