Beşiktaş Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 yıldız forma giyemeyecek

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş bugün 10. sırada yer alan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise bu sezon 20 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Beşiktaş'ta 2 futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde El Bilal Toure ve yeni transfer Asllani'nin cezası bulunuyor. Asllani, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Aldığı cezadan dolayı Asllani, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. El Bilal Toure, Konyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Daha önce sırasıyla Başakşehir, Galatasaray ve Eyüpspor mücadelelerinde sarı kart gören El Bilal Toure, Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Alanyaspor tarafında ise bahis soruşturması kaposamında cezalı olan Yusuf Özdemir, Enes Keskin ve İzzet Çelik'in yanı sıra Buluthan Bulut ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Alanyaspor maçında siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Junion Olaitan'ın ilk 11 başlaması bekleniyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Mustafa Hekimoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEM KADROSU DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Alanyaspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Fatih Tokail görev alırken VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak.