Valencia Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Valencia Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Valencia - Real Madrid maç kadrosu Arda Güler oynayacak mı sorusu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İspanya LaLiga'nın 23. hafta maçları kapsamında bu akşam Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Real Madrid'de Vinicius Junior ve Jude Bellingham ise kart giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Valencia - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'ler...

- maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Milli futbolcumuz 'in forma giydiği Real Madrid bugün (8 Şubat 2026 Pazar) Valencia ile karşı karşıya gelecek. LaLiga'nın 23. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada Real Madrid 3 puanı alarak, Barcelona ile olan farkı 1'e düşürmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Mastalla Stadyumu'nda oynanacak olan Valencia - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak. Real Madrid bu sezon LaLiga'da oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 54 puan toplayan eflatun-beyazlılar maç eksiği ile lider Barcelona'nın4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Valencia ise bu sezon 22 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Valencia ligde küme düşme hattının hemen üstünde 17. sırada bulunuyor.

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya LaLiga'nın 23. haftası kapsamında oynanacak olan Valencia - Real Madrid maçı bugün saat 23.00'da başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Javier Alberola Rojas yönetecek.

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Valencia'da karşılaşma öncesinde Mouctar Diakhaby ve Julen Agirrezabala'nın sakatlığı bulunuyor. Cristian Rivero ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

Real Madrid tarafında ise Jude Bellingham ve Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Vinicius Junior ise sarı kart cezalısı olduğu için mücadelede yer almayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ise karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor. Valencia - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete, Gaya; Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma; Beltran, Duro

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Mbappe, Brahim

