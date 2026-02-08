Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

Beşiktaş Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede Beşiktaş 3 puanı alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Alanyaspor ise puan veya puanlar alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor. Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı gündeme geldi. Karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak
'de 21. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma Beşiktaş Park'ta oynanacak. Karşılaşmada siyah-beyazlılardan Asllani ve El Bilal Toure kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. İki futbolcu da Konyaspor karşılaşmasında gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı da gündeme geldi.

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE

Beşiktaş - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak taraftarlar tarafından izlenebilecek. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 36 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Alanyaspor mücadelesinde 3 puan alırsa yenilmezlik serisini devam ettirecek. Alanyaspor ise bu sezon 20 amçta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Alanyaspor ligde 10. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı hakem Oğzuhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel yapacakken, dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev alacak. VAR koltuğunda Ümit Öztürk'ün oturacağı karşılaşmada AVAR'da ise Mehmet Kısal olacak.

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Alanyaspor tarihleri boyunca toplam 19 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 10'ıunda Beşiktaş, 4'ünde Alanyaspor sahadan galibiyet ile ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. İki takım arasında oynanan bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 35, Alanyaspor ise 21 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ile Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#Alanyaspor
#bein sports 1
#Aktüel
