Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı izle nereden, hangi kanalda? Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde en yakın rakibine 3 puan fark atarak lider olan Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Devler Ligi'nde oynayacağı Juventus mücadelesi öncesinde ligi kayıpsız geçmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu açıklandı. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının canlı izlenebileceği kanallar...

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY CANLI İZLE

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 49 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde en yakın rakibi Fenerbahçe2nin 3 puan önünde bulunuyor. Galatasaray karşılaşmadan 3 puanı alarak 52 puana ulaşmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise bu sezon 20 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 20 puan toplayan Karadeniz ekibi ligde 12. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği duyuruldu. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Gültekin'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kamp kadrosunda sarı-kırmızılılardan Ahmet Kutucu, Leroy Sane, Arda Unyay ve kart cezası bulunan Lemina yer almadı.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Galatasaray tarihleri boyunca 52 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmanın 35'inde Galatasaray, 8'inde ise Çaykur Rizespor sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 122 kere, Çaykur Rizespor ise 57 gol attı.