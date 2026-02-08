Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde 20 bin plaka sahibi oy kullandı. Seçim sonucunda mevcut başkan Eyüp Aksu dönemi sona erdi ve yeni başkan İsmet Dalcı oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu
İstanbul'da taksi esnafını yakından ilgilendiren bir gün yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Seçimde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir görevde olan mevcut başkan Eyüp Aksu yarıştı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu

İSMET DALCI YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Yaklaşık 20 bin plaka sahibinin oy kullandığı seçimde İsmet Dalcı seçildi. Seçim sonuçlarıyla beraber mevcut yönetim de üyelerden onay alamadı; Eyüp Aksu'nun başkanlığındaki yönetim ibra edilmedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu

İSMET DALCI PLAKALARIN DEĞERİNİN ARTACAĞINI SAVUNMUŞTU

Taksici esnafının yeni başkanı İsmet Dalcı, konuşmalarında taksi plakaların değerinin artacağını savunmuştu.

