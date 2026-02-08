İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da taksi esnafını yakından ilgilendiren bir gün yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimi bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Seçimde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir görevde olan mevcut başkan Eyüp Aksu yarıştı.
Yaklaşık 20 bin plaka sahibinin oy kullandığı seçimde İsmet Dalcı seçildi. Seçim sonuçlarıyla beraber mevcut yönetim de üyelerden onay alamadı; Eyüp Aksu’nun başkanlığındaki yönetim ibra edilmedi.
Taksici esnafının yeni başkanı İsmet Dalcı, konuşmalarında taksi plakaların değerinin artacağını savunmuştu.