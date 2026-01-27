Menü Kapat
10°
Parayı ödemeyip taksi şoförünü darp ettiler! Zorla çamurlu yola sokmuşlar

İstanbul'da bindikleri taksiyi zorla çamurlu yola sokan yolcular, taksinin çamura saplanmasının ardından taksi şoförünü darp edip parayı ödemeden kaçtılar. Polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Parayı ödemeyip taksi şoförünü darp ettiler! Zorla çamurlu yola sokmuşlar
İstanbul'da taksi şoförüne yönelik şiddet eylemi yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Arnavutköy'deki Hacımaşlı Mahallesi oldu.

İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan taksi şoförü, yolcuların Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesine gitmek istemesi üzerine belirtilen adrese doğru hareket etti.

ZORLA ÇAMURLU YOLA SOKTULAR

Taksi, Hacımaşlı Mahallesi girişine geldiğinde yolcuların, çamurlu olan şantiye yoluna girmesini istediği öğrenildi. Yolu kullanmak istemeyen taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolcular taksi şoförünü darp ederek aracı zorla çamurlu yola soktu. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi, kısa sürede çamura saplandı.

PANİK BUTONUYLA YARDIM İSTEDİ

Yaşanan olay üzerine taksi şoförü panik butonuna bastı. Panik butonunun devreye girmesiyle birlikte polis ekipleri ve çok sayıda taksici, gaspa uğrama ihtimali üzerine bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen taksiciler, meslektaşlarının aracının çamura saplandığını ve aracın tamamen çamur içinde kaldığını gördü.

İddiaya göre yolcular, taksi ücretini de ödemeden taksi şoförünü darp ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

