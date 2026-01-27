Ankara’da eski koca dehşeti! Barışmayı kabul etmeyen eşine ve kayınvalidesine kurşun yağdırıp intihar etti

Altındağ ilçesinde 53 yaşındaki Erkan Bartan, eski eşi S. Koçak'ın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek dışarıda beklemeye başladı. Kapıdan çıkan eski eşine ve onun annesi 73 yaşındaki Ülker Koçak'a tabancayla ateş eden Bartan ardından aynı silahla intihar etti.

Saldırıyı gerçekleştiren Bartan ve eski kayın valide Ülker Koçak olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda ağır yaralanan S. Koçak'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KISA SÜRE ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Saldırgan Bartan'ın, eski eşi ile barışma isteğinin reddedilmesi nedeniyle saldırıda bulunduğu ve bu nedenden dolayı Koçak ve ailesini sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü. Öte yandan saldırganın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle yaklaşık 5 sene önce cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu aktarıldı.

“ESKİ EŞİ İLE BARIŞMAK İSTİYORDU”

Olayla ilgili konuşan Koçak ailesinin yakınlarından Hürol Dursun, "Boşanmışlardı. Ondan dolayı bir gerginlik vardı aralarında. Saldırgan kişi eşiyle barışmak istiyordu. Husumet oldu aralarında. Eski kocası bugün kapılarının önüne gelmiş. O arada kayınpederi açmış kapıyı. O sırada ateş etmeye başlamış. Eski kayınvalidesi ile karısına ve kendisine sıkmış. Uyuşturucudan cezaevine girmişti. Tartışmalarına daha önce de şahit olduk. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Ölen dayımın eşiydi. Kızı da şu anda ağır yaralı halde hastanede" ifadelerini kullandı.