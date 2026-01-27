Alacak verecek meselesi kanlı bitti! İki grup arasında bıçaklı ve zincirli kavga

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, olayın yaşandığı adres, Saray Mahallesi'nde Nergis Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre gruplar arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde büyüyerek bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

SARGILAR İÇİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan iki grup arasındaki kavga anına ait görüntüler, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde bir grubun hasımlarının oturduğu sokağa gelerek çevre taraması yaptıkları sırada diğer grup üyeleri ile karşılaşarak münakaşa yaptıkları gözlendi. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Diğer grup üyelerinin de gelmesiyle kavga büyürken, birbirlerine bıçak salladıkları, zincir ve otopark dubaları ile vurdukları anları görüntülere yansıdı.