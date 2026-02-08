Taksiye 5 kişi binmeye çalıştılar alınmayınca deliye döndüler! Darp anları kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’un Avcılar ilçesinde sahilde darp olayı meydana geldi. Geçtiğimiz perşembe yaşanan olayda taksi sürücüsü eğlence mekanına çağrıldı. Yolculardan birkaçının alkolden dolayı sarhoş ve 5 kişi araca bindiğini gören taksici gidemeyeceğini dile getirdi. "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyen taksici, yolculardan inmelerini istedi.
Araçtan inmek istemeyen gruptan en önde oturan yolcu, taksi sürücüsüne küfürler ederek darp etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları tarafları ayırmaya çalışırken, araçtan zar zor indirilen Samet Y. bu sefer öfkesini araçtan almaya çalıştı. Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici ise son gaz basarak olay yerinden uzaklaştı.
Taksicinin şikayeti üzerine Samet Y. ve arkadaşları karakolda gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.