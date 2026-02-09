Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli maaşı için Ankara kulisi! Masadaki yeni zam formülü belli oldu

Şubat 09, 2026 09:22
1
Emekli maaşı için Ankara kulisi! Masadaki yeni zam formülü belli oldu

Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. Düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 TL’ye yükseldi. Zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler emeklilik sistemine çevrilirken, kulislerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farkını azaltmayı hedefleyen yeni bir ortak zam modeli üzerinde çalışıldığı konuşuluyor. 

İşte o çalışmadan tüm kulis bilgileri ve masadaki formülün detayları...

2
emekli maaşı

AK Parti ve hükümet emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Emeklilik sistemindeki sorunların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti'nin ortak bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

3
en düşük emekli maaşı

Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı incelemeler yürütecek özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıkların yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.

4
emekli maaşları

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, hem parti yönetiminin hem de hükümetin en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu belirtti. AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.

5
prim gün sayısı

PRİM GÜN ÖDEME SAYISI

Vatandaşlardan alınan geri dönüşler değerlendirildiğinde düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği ortaya çıktı. Prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

6
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı

ORTAK ZAM İHTİMALİ 

Emeklilik sisteminden en çok şikayet edilen konulardan biri de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklılık göstermesi. Bu yılın başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. Zamlar arasında ortaya çıkan bu ayrım bazı sorunlara neden olurken yeni dönemde bu konunun üzerinde durulması bekleniyor.

7
Emekli maaşı için Ankara kulisi! Masadaki yeni zam formülü belli oldu

Ortaya çıkan bu zam farkının giderilmesi ve tüm emeklilerin eşit olması için ortak zam fikrinin ortaya atıldığı ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.

8
emekli maaşı düzenleme

Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.

