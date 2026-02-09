Emekli maaşı için Ankara kulisi! Masadaki yeni zam formülü belli oldu

Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. Düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 TL’ye yükseldi. Zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler emeklilik sistemine çevrilirken, kulislerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farkını azaltmayı hedefleyen yeni bir ortak zam modeli üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.

İşte o çalışmadan tüm kulis bilgileri ve masadaki formülün detayları...