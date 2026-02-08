Para kavgası cinayetle bitti: Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürdü

Hatay’da Çekmece Belde Belediyesi'nin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili (DSP) Cafer Özenir ile oğlu arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö. babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesine maruz kalan baba Özenir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özenir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Babasını baltayla canice öldüren S.Ö., olay yerinde kaçmayarak polis ekiplerine teslim oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.