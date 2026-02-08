Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Para kavgası cinayetle bitti: Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürdü

Geçtiğimiz yıllarda Hatay'da Çekmece Belde Belediyesi Başkanlığı yapan Cafer Özenir, para yüzünden tartıştığı oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü. Babasını katleden S. Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
11:02
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
11:07

Hatay’da Çekmece Belde Belediyesi'nin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili () Cafer Özenir ile oğlu arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö. babasına baltayla saldırdı. Defalarca darbesine maruz kalan baba Özenir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özenir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Babasını baltayla canice öldüren S.Ö., olay yerinde kaçmayarak polis ekiplerine teslim oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#cinayet
#aile içi şiddet
#balta
#dsp
#Cafer Özenir
#Yaşam
