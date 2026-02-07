15 yaşındaki kız kardeşini ürün değiştirme kavgasında bıçakladı!

Samsun'un Bafra ilçesinde markette ağabey ve kız kardeşi tartıştı. Alparslan Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda E.Ö. (18) ile kız kardeşi R.Ö. (15) arasında ürün değişimi sebebiyle tartışma çıktığı öne sürüldü.

15 YAŞINDAKİ KIZI AĞABEYİ BIÇAKLADI

E.Ö isimli ağabey tartışmanın büyümesiyle bıçakla kardeşini bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ö, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.