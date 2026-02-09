Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR'luyu ilgilendiriyor: Artık 9 katına çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prime esas kazanç üst sınırı, 1 Ocak 2026 itibarıyla asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Kişilerin emekli aylığı çalışırken alınan kazanca göre belirlendiği için primini asgari ücret üzerinden yatıran vatandaşlar emekli olduklarında en düşük emekli maaşı almak zorunda kalacaklar.
Habertürk'te yer alan habere göre, SSK’lıların prime esas kazançları, işveren tarafından ödenen ücrete göre belirleniyor. Yemek bedeli ve çocuk yardımı gibi istisnalar dışında işçiye yapılan her türlü ödemenin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lularda ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. BAĞ-KUR’lular prime esas kazançlarını kendileri belirliyor.
SGK’nın verilerine göre, 2024 yılında 3 milyon 66 bin 874 BAĞ-KUR’lunun 3 milyon 56 bin 387’si sosyal sigorta primini asgari ücret üzerinden ödedi. Asgari ücretin üzerinde kazanç bildiren BAĞ-KUR’luların sayısı yaklaşık 10 bin kişide kaldı. Prime esas kazancın tavanı olan asgari ücretin 7,5 katı kazanç bildiren BAĞ-KUR’lu sayışı ise sadece 543 kişi oldu.
2024 yılı itibarıyla 16 milyon 602 bin 868 SSK’lı çalışanın yüzde 40,62’sini oluşturan 6 milyon 744 bin kişinin prime esas kazancı asgari ücretten bildirildi. Asgari ücret ile asgari ücretin yüzde 20 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı 1 milyon 682 bin, asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 60 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı ise 2 milyon 270 bin kişi oldu.
Asgari ücretin yüzde 65 fazlası ile yüzde 110 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı da 1 milyon 465 bin kişi olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK’lı çalışanların yüzde 73,26’sını oluşturan 12,16 milyon kişinin prime esas kazancı 2,1 asgari ücretin altında oldu.
Kazancı 2,1 – 2,55 asgari ücret arasındaki kişi sayısı 1 milyon 101 bin, 2,55 – 3 asgari ücret arasında olan kişi sayısı ise 946 bin kişi oldu. Bunları da kattığımızda toplam çalışanların yüzde 85,6’sını oluşturan 14,21 milyon kişinin prime esas kazancının bir asgari ücret ile 3 asgari ücret arasında olduğu görülüyor.
SGK’ya bildirilen prime esas kazancın yüksek olması SGK’nın prim gelirlerinin artmasını sağlıyor. Prime esas kazancın yüksek olması aynı zamanda emekli aylığını artırıyor.
Emekli aylığı, çalışma yaşamı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar dikkate alınarak bağlanıyor. Prim gün sayısı ve prime esas kazancı düşük olanların aylığının çok düşmemesi için 2019 yılından bu yana her yıl kanunla artırılan en düşük emekli aylığı uygulanıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan SSK’lılar ve primini asgari ücret üzerinden yatıran BAĞ-KUR’lular gelecekte en düşük emekli aylığı almak zorunda kalacaklar.
SSK’lıların prime esas kazançlarının düşük gösterilmesinin en büyük sebebinin bu çalışanların çok büyük kısmının zaten asgari ücretle çalışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bir kısmının ise kazançlarının gerçekte daha yüksek olduğu, ancak işverenlerin daha az prim ödemek için SGK’ya gerçek kazanç yerine asgari ücret üzerinden prim ödediği düşünülüyor.
BAĞ-KUR’luların tamamına yakınının prime esas kazançlarının asgari ücretten gösterilmesinin en büyük sebebi özellikle küçük esnafın ödeme gücünün olmamasından kaynaklanıyor. Ancak, BAĞ-KUR’luların içinde küçük esnaf olduğu gibi yanında onlarca yüzlerce işçi çalıştıran işverenler de bulunuyor. SGK’nın verileri, ödeme gücü olan işverenlerin çok az kısmının asgari ücretin üzerinde kazanca göre prim ödediğini gösteriyor.