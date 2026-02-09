Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR'luyu ilgilendiriyor: Artık 9 katına çıktı!

2024 yılı itibarıyla 16 milyon 602 bin 868 SSK’lı çalışanın yüzde 40,62’sini oluşturan 6 milyon 744 bin kişinin prime esas kazancı asgari ücretten bildirildi. Asgari ücret ile asgari ücretin yüzde 20 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı 1 milyon 682 bin, asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 60 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı ise 2 milyon 270 bin kişi oldu.