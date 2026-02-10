2026 ve 2027 okullar ne zaman açılacak? 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı takvimi için öne çıkan tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl yayımladığı eğitim öğretim takvimi, milyonlarca öğrencinin ve velinin gündeminde bulunuyor. Yaz tatilinin ardından ders zilinin ne zaman çalacağına ilişkin araştırmalar 2026 ve 2027 yılları için yoğunlaşmış durumda. İşte 2026 ve 2027 okulların açılış tarihine ilişkin öne çıkan tarihler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, bu tarihten itibaren ders başı yaparak yıl boyunca planlanan müfredat doğrultusunda eğitimlerini sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda dönem boyunca ara tatiller ve yarıyıl tatili uygulanmaya devam ediyor.

Mevcut takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek. Okulların kapanış tarihiyle beraber yeni eğitim öğretim yılına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor.

2026 VE 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin okulların açılış tarihi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı. Yeni takvim yayımlanmış değil. Bakanlık, bu takvimi genellikle ilkbahar veya yaz aylarında, Mayıs-Haziran döneminde kamuoyuyla paylaşıyor.

Son yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, devlet okullarında eğitim öğretim yılının genellikle Eylül ayının ilk Pazartesi günü başladığı görülüyor. Bu doğrultuda Eylül 2026 takvimi dikkate alındığında, okulların 7 Eylül 2026 Pazartesi günü açılması beklentisi öne çıkıyor. Ancak bu tarih henüz resmileşmiş değil.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ayrıntılı takvim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak. Şu ana kadar yalnızca geçmiş yılların takvimleri ve mevcut uygulamalar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Resmi duyuru yapılana kadar kesin tarih bilgisi bulunmuyor.

Önceki yıllardaki uygulamalara göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, okulların açılmasından yaklaşık bir hafta önce başlıyor. Uyum haftasının ise özellikle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ders başlangıcından önceki hafta yapılması planlanıyor. 2026 yılı için bu sürecin 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında olması bekleniyor.