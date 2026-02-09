Kendi kendine hareket edip dükkana giren araba gündem oldu

Adıyaman'da park halindeyken kısa devre yaparak hareket eden otomobil dükkana çarptı. Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan 02 ADV 731 plakalı otomobilin elektrik ünitesinde kısa devre meydana geldi.

Motorunun çalışması sonucu yaklaşık iki metre ilerleyen otomobil, önündeki dükkanın camına çarptı. Bir süre bulunduğu yerde patinaj çeken otomobilin motoru daha sonra durdu. Otomobilin hareket ederek iş yerine çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.