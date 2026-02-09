TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi ilçe ilçe sorgulama 2026! TOKİ Kütahya kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ tarafından Kütahya'da inşa edilecek olan 3 bin 592 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Kütahya kura çekimleri merkez ilçesinden başlayacak. Daha sonra sırayla Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı illerinde gerçekleştirilecek. TOKİ Kütahya kura sonuçları ise bütün illerde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından duyurulacak. TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi görüntüleme erkanı merak ediliyor.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranına erişim, kura çekiminin sona ermesinin ardından açılacak. TOKİ Kütahya kura sonuçlarının isim listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sayesinde sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlanabilecek. TOKİ Kütahya kura çekiminin sona ermesinin ardından isim listelerinin gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Genel olarak TOKİ tarafından kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat sonra paylaşılıyor.

TOKİ Kütahya kura sonuçlarının paylaşılmasını beklemek istemeyen ve hızlıca erişim sağlamak isteyen vatandaşlar ise canlı yayını takip edebilirler. TOKİ Kütahya kura çekiminin canlı yayını sona erse bile tekrarı TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Vatandaşların canlı yayın tekrarını izleyebilmek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalına girmeleri ve daha sonrasında "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT KÜTAHYA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklamaları gerekiyor.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kütahya kura sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Vatandşalar sonuçların sisteme girilmesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi olup olmadıklarına bakabilecekler.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİNE 43.139 VATANDAŞ KATILIM SAĞLAYACAK

TOKİ Kütahya kura çekimine 43 bin 139 vatandaş katılım sağlayacak. En çok katılım 1.174 konutun inşa edileceği Kütahya'nın merkez ilçesinde gerçekleştirildi. Merkez ilçesinde 18.805 başvuru yapılırken Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise 8.188 vatandaş başvuru yaptı.

TOKİ KÜTAHYA KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutlar 2027 yılının Mart ayı itibarıyla teslim edilemeye başlanacak. TOKİ'nin Kütahya'da inşa edeceği konutlar da 2027 Mart ayından itibaren teslim edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin tarihleri şöyle:

9 Şubat - Yozgat/Kütahya

10 Şubat - Bilecik

11 Şubat - Çankırı

12 Şubat - Bolu

13 Şubat - Tekirdağ/Balıkesir