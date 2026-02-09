Erman Toroğlu hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalının programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Toroğlu Savcılığa getirildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Toroğlu, Savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Toroğlu'nun ifadesinde katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Erman Toroğlu yurt dışına çıkış ve imza şartıyla serbest bırakıldı.