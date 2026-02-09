Menü Kapat
Erman Toroğlu hakkında soruşturma

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

09.02.2026
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 14:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi hakkında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade veren Toroğlu, tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalının programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Toroğlu Savcılığa getirildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Toroğlu, Savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Toroğlu'nun ifadesinde katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Erman Toroğlu yurt dışına çıkış ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Erman Toroğlu hakkında soruşturma

