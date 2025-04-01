Erman Toroğlu'ndan Bodrum-Fenerbahçe maçı için şike çıkışı: En iyi 4 futbolcusunu ilk 11'de oynatmadı

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-2 kazandığı Bodrum FK maçıyla ilgili bomba bir çıkış yaptı. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'in kadro tercihini şüpheli bulan Erman Toroğlu, "Ortada bir tiyatro var. Bodrum'un hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. En iyi 4 futbolcusunu ilk 11'de oynatmadı. Ben olsam hesap sorardım" yorumunu yaparak şike imasında bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Ancak Jose Morais'in takımın başına geçtikten sonra oynadığı 6 maçta da rakiplerinden gol yemeyen Bodrum'un Fenerbahçe karşısında ilk 45 dakikada kalesinde 4 gol görmesi gündem oldu.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ŞİKE İDDİASI

Jose Mourinho'nun Chelsea, İnter ve Real Madrid'deki döneminde asistanı olan Bodrum FK Teknik Direkörü Jose Morais'in kadro tercihi tartışmalara yol açtı. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçla ilgili şike imasında bulundu.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i hedef aldı. Portekizli teknik adamın kadro tercihini eleştiren Erman Toroğlu şöyle konuştu:

"BODRUM'UN HOCASI KAFAMI KARIŞTIRDI"

"Enteresan bir maç oldu. Geçen hafta Bodrum'un 1. kalecisi Diogo Sousa 80. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hem de Fenerbahçe maçı öncesi. Bodrum'un teknik adamı benim kafamı karıştırdı. En iyi 4 adamını oynatmıyorsun, şaşırdım. As oyuncularını ikinci yarı aldı oyuna.

"BAHANESİ ENTERESAN"

Milli takımdan yorgun geldikleri için oynatmadığını söylemiş. Madem oynatmıyorsun, ikinci yarı niye alıyorsun? Herkesin kafasını karıştırdı bu hoca. Çünkü ikinci yarıdaki Bodrum'a bakıyorum, bambaşka bir takım geldi. Nasıl bir iş bu abi? Türkiye güzel bir çiftlik oldu. Bahanesi enteresan. Yorgun geldi diyor. Fenerbahçe'dekiler milli takımda oynamadı mı?

"ORTADA BİR TİYATRO VAR"

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun bu maçla ilgili ilgili sözlerine katılıyorum. Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı. Bodrum FK hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. Ben Bodrum FK Başkanı ya da yöneticisi olsam hesap sorardım."

"ARAMIZDA DERİN BİR İLİŞKİ VAR"

Maçın ardından Jose Mourinho ile ne konuştuğu sorulan Bodrum FK hocası Morais, "Birbirimize merhaba dedik, bir süredir görüşmüyorduk. Aramızda futbol dışında da derin bir ilişki var. Futbol dışında hayatla ilgili şeyleri de konuştuk diyebilirim." cevabını verdi.

Morais daha önce de Mourinho hakkında, "Onunla çok yakın bir ilişkim var. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O, bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Ona karşı oynamak gurur verici." açıklamasını yapmıştı.