Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Erman Toroğlu'ndan Bodrum-Fenerbahçe maçı için şike çıkışı: En iyi 4 futbolcusunu ilk 11'de oynatmadı

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-2 kazandığı Bodrum FK maçıyla ilgili bomba bir çıkış yaptı. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'in kadro tercihini şüpheli bulan Erman Toroğlu, "Ortada bir tiyatro var. Bodrum'un hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. En iyi 4 futbolcusunu ilk 11'de oynatmadı. Ben olsam hesap sorardım" yorumunu yaparak şike imasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erman Toroğlu'ndan Bodrum-Fenerbahçe maçı için şike çıkışı: En iyi 4 futbolcusunu ilk 11'de oynatmadı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 00:23

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Ancak Jose Morais'in takımın başına geçtikten sonra oynadığı 6 maçta da rakiplerinden gol yemeyen Bodrum'un Fenerbahçe karşısında ilk 45 dakikada kalesinde 4 gol görmesi gündem oldu.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ŞİKE İDDİASI

Jose Mourinho'nun Chelsea, İnter ve Real Madrid'deki döneminde asistanı olan Bodrum FK Teknik Direkörü Jose Morais'in kadro tercihi tartışmalara yol açtı. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçla ilgili şike imasında bulundu.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i hedef aldı. Portekizli teknik adamın kadro tercihini eleştiren Erman Toroğlu şöyle konuştu:

"BODRUM'UN HOCASI KAFAMI KARIŞTIRDI"

"Enteresan bir maç oldu. Geçen hafta Bodrum'un 1. kalecisi Diogo Sousa 80. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hem de Fenerbahçe maçı öncesi. Bodrum'un teknik adamı benim kafamı karıştırdı. En iyi 4 adamını oynatmıyorsun, şaşırdım. As oyuncularını ikinci yarı aldı oyuna.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe yönetimi futbolculara maaş dopingi yaptı!

"BAHANESİ ENTERESAN"

Milli takımdan yorgun geldikleri için oynatmadığını söylemiş. Madem oynatmıyorsun, ikinci yarı niye alıyorsun? Herkesin kafasını karıştırdı bu hoca. Çünkü ikinci yarıdaki Bodrum'a bakıyorum, bambaşka bir takım geldi. Nasıl bir iş bu abi? Türkiye güzel bir çiftlik oldu. Bahanesi enteresan. Yorgun geldi diyor. Fenerbahçe'dekiler milli takımda oynamadı mı?

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den dev sponsorluk anlaşması! Hem formayı hem de stadyumun ismini kapsayacak

"ORTADA BİR TİYATRO VAR"

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun bu maçla ilgili ilgili sözlerine katılıyorum. Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı. Bodrum FK hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. Ben Bodrum FK Başkanı ya da yöneticisi olsam hesap sorardım."

"ARAMIZDA DERİN BİR İLİŞKİ VAR"

Maçın ardından Jose Mourinho ile ne konuştuğu sorulan Bodrum FK hocası Morais, "Birbirimize merhaba dedik, bir süredir görüşmüyorduk. Aramızda futbol dışında da derin bir ilişki var. Futbol dışında hayatla ilgili şeyleri de konuştuk diyebilirim." cevabını verdi.

Morais daha önce de Mourinho hakkında, "Onunla çok yakın bir ilişkim var. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O, bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Ona karşı oynamak gurur verici." açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.