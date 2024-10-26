Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu 10 yılı aşan 'yavrucuğum' küskünlüğünü bitirdi

26 Ekim 2024 04:22 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 04:23

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yıllar sonra barıştı. Televizyon ekranlarında "yavrucuğum" sözleri nedeniyle tartışan ikili uzun yıllar küs kalmıştı. Ahmet Çakar, birlikte fotoğraflarını paylaşarak artık görüştüklerini duyurdu.

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcuları Ahmet Çakar​ ve Erman Toroğlu barıştı. Telegol isimli programda yaklaşık 12 yıl önce yaşadıkları "yavrucuğum" polemiği sebebiyle küs kalan ünlü futbol adamları artık barıştıklarını ilan etti. İkili uzun zamandır birbirlerine zeytin dalı uzatıyordu. Sosyal medya hesabından Erman Toroğlu ile paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' dedi.

BİRBİRLERİNE ZEYTİN DALI UZATMIŞLARDI

Erman Toroğlu bu küslük üzerine yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Ahmet, benim elimde büyüdü desem yeridir. Kardeşim gibi, ben de onu severim. Kanalda bir şeyler oldu, orada ona kırıldım ben. Yaptığı hatadan dönmüş, Ahmet’e kırgınlığım bitti. Çok şey yaşadık, öyle kolay değil”

Ahmet Çakar ise şöyle demişti: “Erman Toroğlu’nu çok severim, Aramızda senin de olduğun kanaldaki programlarda ağırlığı benim hatalarımdan kaynaklanan limoni bir dönem geçirdik. Hatanın büyüğü bendeydi. Kabahatin, kusurun büyüğü bendeydi”

AHMET ÇAKAR İLE ERMAN TOROĞLU NEDEN TARTIŞMIŞTI?

Yaşanan tartışmada eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, sözünü kesen Ahmet Çakar'a ''Sakin ol yavrucuğum'' demişti. Duruma sinirlenen Ahmet Çakar ise ''Yavrucuğum deme bana'' diyerek cevap vermişti. İki isim ekran önündeki bu kavganın ardından bir daha bir araya gelmemişti.