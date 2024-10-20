Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "İstersen git, gelme dediler"

20 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:30

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise usta yorumcu Erman Toroğlu, maça dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Süper Lig​'in 9. haftasında Galatasaray​, deplasmanda Antalyaspor​'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise usta yorumcu Erman Toroğlu, maça dair değerlendirmelerde bulundu. Ekol TV yorumcusu Toroğlu, sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu için flaş ifadeler kullandı.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"LİGİN ÇOK ÜZERİNDELER"

"Galatasaray'ın takım kalitesi ligin çok üzerinde. Galatasaray ilk 10-15 dakika rakibi gördü, 2. viteste gittiler. ilk yarıda 4-5 olabilirdi. Antalyaspor kötü bir takım. Antrenman maçı oldu."

"İPE UN SERMEYE BAŞLADI"

"Barış Alper Yılmaz'ı uyarayım. Biraz ipe un sermeye başladı."

"ICARDI'YE 'İSTERSEN GİT, GELME' DEDİLER"

"Mauro Icardi, Arjantin'e gitti ve Galatasaray da Osimhen'i alarak 'İstersen git, gelme' dediler. Çünkü Osimhen gibi bir tehdit var. Eğer formun düşerse Osimhen ön plana çıkar, taraftar seni hemen unutur. Aşkın Olayım falan kalmaz. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakmaz. Ama şunu da söyleyeyim Milli ara ve Arjantin'e gitmesi Icardi'ye yaramış."

"AVRUPA'DA TUTMAZ"

"Okan Buruk'un yerinde olsam Osimhen'i en ileri uçta, arkasına da Icardi'yi koyarım. Türkiye Ligi'nde böyle etkili olabilirsin ama Avrupa'da tutmaz. Orta alanda da 2 tane hamal olsa başarılı olabilirsin. Dikkat edin Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yukarıya çıkarttı, bu sene de Yunus Akgün'e etki ediyor. Akıllı oyuncu böyle yıldızların yanından ayrılmamalı." ifadelerini kullandı.