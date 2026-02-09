Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Yozgat kura sonuçları 2026! TOKİ Yozgat 2.858 konut hak sahipleri belirleme kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasıyla gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yozgat iline yapılacak 2.858 konutun hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlendi. TOKİ Yozgat kura sonuçları asıl ve yedek olarak belirlendi. Yozgat ili kura çekiminde asıl olarak çıkan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. Başvuruda hak sahibi olamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy gibi ilçelerden başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. Peki TOKİ Yozgat 2.858 konut kura çekimi sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, kura çekimi sonuçlarında son durum…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 13:32

TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ 500 bin konut kampanyasında 9 Şubat tarihinde Kütahya ve Yozgat illerinin kura çekimi yapılacak. Yozgat şehrinde Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy gibi ilçelere konutlar inşa edilecek. TOKİ Yozgat kura çekimi canlı yayını, ilçelere tek sırasıyla gerçekleştirilecek. TOKİ kampanyasında başvuru sayısı Türkiye genelinde 8 milyon 800 bini aşarken yaklaşık 3 milyon aday, başvuru şartlarını sağlamadığı için müracaatları iptal edilmişti. Yozgat ilinde yaklaşık 4 binden fazla kişi başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Peki TOKİ Yozgat kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Yozgat kura sonuç görüntüleme ekranı…

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ’de Yozgat ili kura çekimi merkez bölgesinden başladı ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çekerek, Çayıralan, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçeleriyle devam edecek.

Kura çekimi canlı yayını tamamlanmadığından henüz kura sonuçları erişime açılmadı. Kura tamamlandıktan yaklaşık iki saat içerisinde sonuçların isim listesi şeklinde duyurulacak.

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ekranında vatandaşların, sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

YENİ HAFTANIN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kampanyasında gözler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale gibi büyükşehirlere çevrilmişti. Yeni haftanın takvimi belli olurken 9-16 Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek iller açıklandı.

Bugün (9 Şubat) Yozgat ve Kütahya ili kura çekimleri gerçekleştirilirken 10 Şubat’ta Bilecik, 11 Şubat tarihinde Çankırı, 12 Şubat’ta ise Bolu’da kura çekimleri gerçekleştirilecek.

13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da ve Balıkesir’de kura çekimleri yapılacak. Bu haftanın kura çekimlerinin tamamlanmasıyla kurası tamamlanan il sayısı 57’ye yükselecek.

YOZGAT’TA 14 FARKLI YERE KONUT YAPILACAK

Yozgat ilinde en fazla konut merkezin yanı sıra Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Sorgun gibi ilçelere yapılacak. Yozgat’ta 14 farklı ilçeye konut inşaa edilecek. Yozgat’ta ilçelere göre konut dağılımı şu şekilde;

YOZGAT MERKEZ 630 KONUT

AKDAĞMADENİ 313 KONUT

AYDINCIK 47 KONUT

BOĞAZLIYAN 386 KONUT

ÇANDIR 70 KONUT

ÇAYIRALAN 94 KONUT

ÇEKEREK 167 KONUT

KADIŞEHRİ 100 KONUT

SARIKAYA 157 KONUT

SORGUN 444 KONUT

ŞEFAATLİ 100 KONUT

YENİFAKILI 60 KONUT

YERKÖY 190 KONUT

