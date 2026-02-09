Tapu sahipleri dikkat! 5 gün süre verildi: Yapmayana yüzde 100 ceza geliyor

Son 5 yıl içerisinde taşınmaz alımı ya da satışı gerçekleştiren ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen şüphelilere ifade vermeleri için 5 gün süre tanındı. Bu süre içerisinde kusurlu davranışta bulunduğunu itiraf eden tapu sahiplerine indirimli şekilde vergi ziyaı cezası uygulanacağı öğrenilirken, süreç içerisinde başvurmayanlar ise indirim hakkını kaybedecek. Bu durum, beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılmasını zorunlu kılacak.