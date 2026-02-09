Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tapu sahipleri dikkat! 5 gün süre verildi: Yapmayana yüzde 100 ceza geliyor

Şubat 09, 2026 17:21
1
tapu düşük bedel

Son 5 yıl içerisinde ev ya da arsa alıp, aldığı gayrimenkulün değerini olduğundan düşük gösterenler için Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından süre verildi. Ocak 2026’da on binlerce tapu sahibine tebligat gönderildi. 
 

2
Tapuda düşük bedel

Tapuda düşük bedel gösterdiğini itiraf edip pişmanlık başvurusu yapmayan tapu sahiplerine yüzde 100 ceza uygulanacak.

3
konut satışı bedeli

Türkiye'nin 81 ilinde geçtiğimiz yıl boyunca toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleştirilirken, devir işlemi yapılan her tapu için satış bedelinin yüzde 4 oranında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na harç ödemesi gerçekleştirildi. 

4
tapu harcın

Dairenin satış bedelinin önemli bir bölümünün tapu harcına ödeniyor olması, yıllar içerisinde alıcı ve satıcı tarafların birbiriyle uzlaşarak satış işlemi için daha düşük miktarda beyan vermesine neden olurken, bu usulsüzlükle mücadele için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı. 
 

5
tapu alımı ya da satımı gerçekleştirenlere tebligat

Sözcü'de yer alan habere göre, Ocak ayı boyunca on binlerce alım-satım işlemi için tebligat hazırlayan GİB, adreslere gönderdiği çağrı kağıdında, son 5 yıl içerisinde tapu alımı ya da satımı gerçekleştiren ve işlemleri şüpheli gözüken tarafları savunma vermeye davet etti. 
 

6
vergi ziyaı cezası

YÜZDE 100 CEZA GELİYOR

Geçtiğimiz aylarda Meclis'te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanacak ceza artırıldı. Eskiden vergi ziyaı cezası yüzde 25 idi. Yeni düzenlemeyle yüzde 100’e çıkarıldı.
 

7
tapuda beyan ettiği geliri

Son 5 yıl içerisinde taşınmaz alımı ya da satışı gerçekleştiren ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen şüphelilere ifade vermeleri için 5 gün süre tanındı. Bu süre içerisinde kusurlu davranışta bulunduğunu itiraf eden tapu sahiplerine indirimli şekilde vergi ziyaı cezası uygulanacağı öğrenilirken, süreç içerisinde başvurmayanlar ise indirim hakkını kaybedecek. Bu durum, beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılmasını zorunlu kılacak.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.