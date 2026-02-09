Tapu sahipleri dikkat! 5 gün süre verildi: Yapmayana yüzde 100 ceza geliyor

Kategoriler
Son 5 yıl içerisinde ev ya da arsa alıp, aldığı gayrimenkulün değerini olduğundan düşük gösterenler için Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından süre verildi. Ocak 2026’da on binlerce tapu sahibine tebligat gönderildi.
Tapuda düşük bedel gösterdiğini itiraf edip pişmanlık başvurusu yapmayan tapu sahiplerine yüzde 100 ceza uygulanacak.
Türkiye'nin 81 ilinde geçtiğimiz yıl boyunca toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleştirilirken, devir işlemi yapılan her tapu için satış bedelinin yüzde 4 oranında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na harç ödemesi gerçekleştirildi.
Dairenin satış bedelinin önemli bir bölümünün tapu harcına ödeniyor olması, yıllar içerisinde alıcı ve satıcı tarafların birbiriyle uzlaşarak satış işlemi için daha düşük miktarda beyan vermesine neden olurken, bu usulsüzlükle mücadele için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ocak ayı boyunca on binlerce alım-satım işlemi için tebligat hazırlayan GİB, adreslere gönderdiği çağrı kağıdında, son 5 yıl içerisinde tapu alımı ya da satımı gerçekleştiren ve işlemleri şüpheli gözüken tarafları savunma vermeye davet etti.
Geçtiğimiz aylarda Meclis'te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanacak ceza artırıldı. Eskiden vergi ziyaı cezası yüzde 25 idi. Yeni düzenlemeyle yüzde 100’e çıkarıldı.
Son 5 yıl içerisinde taşınmaz alımı ya da satışı gerçekleştiren ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen şüphelilere ifade vermeleri için 5 gün süre tanındı. Bu süre içerisinde kusurlu davranışta bulunduğunu itiraf eden tapu sahiplerine indirimli şekilde vergi ziyaı cezası uygulanacağı öğrenilirken, süreç içerisinde başvurmayanlar ise indirim hakkını kaybedecek. Bu durum, beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılmasını zorunlu kılacak.