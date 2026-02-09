Araca levye ile saldırdı, ışıklı çiçek buketi bıraktı! Kocaeli'de şaşkına çeviren olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde M.A. isimli alkollü sürücü, kullandığı araçla sokakta park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Sürücü, çarptığı otomobillerden birinin yanına giderek araçtan aldığı levye ile arka camını kırdı, tekmeledi. Ardından kendi aracının plakasını sökerek bagajına atan M.A., yeniden olay yerine gelerek camını kırdığı otomobilin üzerine ışıklı bir çiçek buketi bıraktı ve olay yerinden uzaklaştı. İlginç anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.