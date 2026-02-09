Mersin'de sabıkalı kavşakta bir kaza daha! Anne ve çocuğuna motor çarptı

Mersin’in Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan ve geçtiğimiz hafta 3 kişinin yaşamını yitirdiği facianın yaşandığı Bekirde Kavşağı yakınlarında bugün bir trafik kazası daha kaydedildi. Öğle vakitlerinde meydana gelen olayda, yoğunluk nedeniyle duran trafiğin arasından yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ve yanındaki çocuğuna, araçların arasından ilerleyen bir motosiklet hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yayalar ve motosiklet sürücüsü savrulurken, çevredeki sürücüler ile vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada, trafik akışının kesildiği noktada yola çıkan anne ve çocuğun motosikletle çarpışma anı kayıtlara geçti. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.