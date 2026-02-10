Hatay'da korkunç kaza! Bisikletli adamı böyle ezerek öldürdü: O anlar kamerada

Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara'nın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Kara hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muradiye Mahallesi sakinlerinden olan Sabit Kara'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Karaağaç Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.