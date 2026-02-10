Menü Kapat
Politika
Editor
Editor
 Onur Kaya

CHP lideri Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle beraber partide 'sağ-sol' tartışması patlak verdi. Ankara'da 5 CHP'li belediye başkanının daha istifa edeceği öne sürüldü.

CHP lideri Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nde () kazan kaynıyor. Genel Başkan yönetimine tepki göstererek partiden ayrılanlara bir yenisi daha eklendi.

Geçen ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AK Parti saflarına geçmesinin ardından CHP bu kez de Türkiye'nin en büyük dördüncü ilçesi olan Ankara Keçiören'de Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla sarsıldı.

CHP lideri Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

CHP'DE SAĞ-SOL KRİZİ

Özgür Özel'in kurultayda sağ kökenli Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın isteği doğrultusunda Berk Kılıç'ı Parti Meclisi'ne aldığını söylemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Yönetimi eleştiren bazı partililer, yönetim ve liderlik krizi olduğunu savundu.

CHP lideri Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” görüşünü paylaştı.

CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.

"ÖZEL'E DEĞİL YAVAŞ'A BAĞLIYIZ"

Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine ’a “bağlılık” açıklaması gelmesi dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

5 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA EDECEK

CHP’den istifa edecekleri iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılık bildirdi.

