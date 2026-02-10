Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Skoda’nın en ucuz elektriklisi Epiq’in özellikleri belli oldu

430 km’ye varan menzil, üç farklı versiyon ve kompakt SUV boyutlarıyla Skoda Epiq, markanın elektrikli dünyadaki yeni giriş modeli olmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Skoda’nın en ucuz elektriklisi Epiq’in özellikleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 10:17

Skoda, tamamen elektrikli yeni modeli Epiq için beklenen ilk teknik verileri paylaştı. Markanın 2026’nın ilk yarısında resmen tanıtmayı planladığı bu kompakt SUV, hem fiyat-performans dengesi hem de günlük kullanıma odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Epiq, üç farklı versiyonla yollara çıkacak ve güç seçenekleri 85 kW ile 155 kW arasında değişecek.

MOTOR VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Yeni Epiq’te önde konumlandırılmış APP290 elektrik motorunun farklı versiyonları görev yapıyor. Giriş seviyesi Epiq 35, 85 kW güç üretirken, bir üst basamaktaki Epiq 40 99 kW’lık motorla geliyor. Bu iki versiyonda da toplam kapasitesi 38,5 kWsa olan LFP batarya kullanılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı
ETİKETLER
#elektrikli suv
#Yeni Model
#Fiyat-performans
#Skoda Epiq
#Teknik Veriler
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.