Skoda’nın en ucuz elektriklisi Epiq’in özellikleri belli oldu

Skoda, tamamen elektrikli yeni modeli Epiq için beklenen ilk teknik verileri paylaştı. Markanın 2026’nın ilk yarısında resmen tanıtmayı planladığı bu kompakt SUV, hem fiyat-performans dengesi hem de günlük kullanıma odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Epiq, üç farklı versiyonla yollara çıkacak ve güç seçenekleri 85 kW ile 155 kW arasında değişecek.

MOTOR VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Yeni Epiq’te önde konumlandırılmış APP290 elektrik motorunun farklı versiyonları görev yapıyor. Giriş seviyesi Epiq 35, 85 kW güç üretirken, bir üst basamaktaki Epiq 40 99 kW’lık motorla geliyor. Bu iki versiyonda da toplam kapasitesi 38,5 kWsa olan LFP batarya kullanılıyor.