Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

Şubat 09, 2026 11:53
1
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

Altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar yatırımcıyı yeniden konut ve otomobile yönlendirdi. 

Şubat ayı ile birlikte markaların fiyat listeleri de güncellendi. Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi de belli oldu.

İşte 1,5 milyon TL'nin ve 2 milyon TL'nin altında kalan o modeller.

 

 

2
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

Türkiye’de 2 milyon TL altında satılan 30 model bulunuyor. Bunlardan 12 tanesi elektrikli modellerden oluşurken 1.5 milyon TL altında yalnızca 6 model satılıyor.

İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan tüm modeller…

 

3
en uygun sıfır otomobiller

  • Dacia Sandero Essential TCe 100 – 1.299.000 TL
  • Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel – 1.319.900 TL
  • Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel – 1.389.900 TL
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel – 1.424.100 TL

4
en ucuz sıfır otomobiller

EN  UCUZ SIFIR OTOMOBİL MODELLERİ 

  • Dacia Sandero Expression TCe 100 – 1.430.000 TL
  • Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025) – 1.435.000 TL
  • Citroen E-C3 Plus Max – 1.468.000 TL
  • Hyundai Inster Dynamic Elektrik (2025) – 1.510.000 TL

5
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

  • Opel Corsa 1.2 100 HP Edition – 1.535.000 TL
  • Fiat Grande Panda La Prima Elektrikli – 1.569.900 TL
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT – 1.587.000 TL
  • BYD ATTO 2 Boost – 1.624.000 TL

6
fiat egea fiyatlar

  • Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT – 1.629.900 TL
  • Citroen C3 Aircross Standard Merzi – 1.665.000 TL
  • Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 DCT – 1.669.900 TL
  • Hyundai Bayon Jump DCT – 1.695.000 TL

7
sıfır otomobiller

  • Fiat 600 1.2 MHEV Easy (2025) – 1.697.900 TL
  • Renault Clio Evolution X-Tronic – 1.699.000 TL
  • Toyota Corolla Vision Plus – 1.699.000 TL
  • BYD ATTO 2 Comfort – 1.734.000 TL

8
ucuz elektrikli sıfır otomobiller

ELEKTRİKLİ MODELLER DE VAR 

  • Hyundai Inster Advance Elektrik (2025) – 1.740.000 TL
  • Hyundai Bayon Style DCT – 1.750.000 TL
  • Renault Megane Sedan Touch – 1.770.000 TL
  • Renault Duster Evolution Eco-G – 1.780.000 TL

9
2026 şubat araba fiyatları

  • BYD Dolphin Comfort – 1.784.000 TL
  • Hyundai Inster Cross Advance (2025) – 1.790.000 TL
  • Kia XCeed Mild Hybrid Cool – 1.840.000 TL
  • Opel Frontera Elektrik 44 kWh – 1.857.000 TL

10
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

2026 ŞUBAT LİSTESİ

  • Renault R5 E-Tech EV40 (2025) – 1.890.000 TL
  • Renault Duster Techno EDC – 1.907.000 TL
  • Hyundai i30 Comfort DCT (2025) – 1.930.000 TL
  • Toyota Yaris Hybrid Flame – 1.934.000 TL

11
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

  • Toyota Corolla Dream – 1.940.000 TL
  • Renault R5 E-Tech EV52 (2025) – 1.942.000 TL
  • Citroen C4X / C4 Hybrid You – 1.955.000 TL
  • Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025) – 1.969.900 TL

12
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

2 MİLYONA BİR KALA!

  • Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil – 1.970.000 TL
  • Citroen C3 Aircross Hybrid Plus – 1.974.000 TL

  • Opel Mokka 1.2 Edition – 1.988.000 TL

     

13
2026 şubat otomobil listesi

  • Kia Yeni Sportage Live – 1.999.000 TL
  • Kia Yeni Stonic Cool (2025) – 1.999.000 TL
  • Opel Corsa Hybrid Edition – 1.999.000 TL
  • Peugeot E-208 GT – 1.999.500 TL

