Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı

Altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar yatırımcıyı yeniden konut ve otomobile yönlendirdi.
Şubat ayı ile birlikte markaların fiyat listeleri de güncellendi. Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi de belli oldu.
İşte 1,5 milyon TL'nin ve 2 milyon TL'nin altında kalan o modeller.
Türkiye’de 2 milyon TL altında satılan 30 model bulunuyor. Bunlardan 12 tanesi elektrikli modellerden oluşurken 1.5 milyon TL altında yalnızca 6 model satılıyor.
İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan tüm modeller…
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL MODELLERİ
ELEKTRİKLİ MODELLER DE VAR
2026 ŞUBAT LİSTESİ
2 MİLYONA BİR KALA!
Opel Mokka 1.2 Edition – 1.988.000 TL