Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kuraklıkla su çekildi, eski yerleşim yerleri ortaya çıktı! Bir köyün anıları geri döndü

Yozgat’ın Esenli köyünde yıllar önce baraj suları altında kalan eski yaşam alanları, kuraklığın etkisiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri, çocukluklarının geçtiği evleri, okulları birçok anıyı barındıran mekanları görmenin heyecanını yaşıyor. Ancak kuraklık endişesi de bu heyecana eşlik ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 12:26

merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı’nda, beklenen yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle su seviyesi son yılların en düşük seviyesine indi. Sulama amacıyla 1994’te hizmete açılan ve 20 bin 474 hektarlık alanı sulayan baraj, bölgedeki tarım ve balıkçılığın can damarı konumundaydı. Ancak doluluk oranının yüzde 10’lara kadar düşmesi, yıllardır su altında kalan eski köyü ortaya çıkardı.

Kuraklıkla su çekildi, eski yerleşim yerleri ortaya çıktı! Bir köyün anıları geri döndü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada

OKUL, CAMİ, MEZARLIKLAR TEKRAR GÖRÜNDÜ

Baraj suları çekilince, köyün boşaltılmadan önceki yerleşim alanları yeniden görünür hale geldi. Aralarında okul, belediye binası, cami ve mezarlıkların da bulunduğu yapılar, yıllara meydan okuyarak ayakta kaldı. Köy halkı, geçmişin izlerini taşıyan bu yapıları görmeye akın etti.

Kuraklıkla su çekildi, eski yerleşim yerleri ortaya çıktı! Bir köyün anıları geri döndü

"ÇOCUKLUĞUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GELİYOR"

Esenli doğumlu Muammer Aydın, yıllar sonra yeniden gördüğü eski köyünde derin duygular yaşadığını anlattı:
“İlk ve ortaokulu burada okudum. Evlerin bir kısmı baraj yapılırken istimlak edilmedi, hâlâ duruyor. Çürümemiş, yıkılmamışlar. Çocukluğumuz buralarda geçti. Görünce insan ister istemez geçmişe gidiyor, duygulanıyor.”

Kuraklıkla su çekildi, eski yerleşim yerleri ortaya çıktı! Bir köyün anıları geri döndü

"KÖYÜMÜZÜN YÜZDE 30’U BALIKÇILIKLA GEÇİNİYOR"

Köyde büyüyüp genç yaşta Antalya’ya giden, 10 yıl önce ise tekrar dönen Durmuş Çetin ise, “Suyun altında kalan okulumuz, camimiz ortaya çıktı. Çocukken okul bahçesinde misket oynardık, camide Kur’an kursuna giderdik. Şimdi mezarlarımız bile ortada. Ama bu durum iyi değil; çünkü köyümüzün yüzde 30’u balıkçılıkla geçiniyor. ve bilinçsiz su kullanımı barajı kuruttu.” dedi.

ETİKETLER
#kuraklık
#kuraklık
#yozgat
#iklim değişikliği
#su kıtlığı
#tarih
#baraj suları
#Sulak Alan
#Gelingüllü Barajı
#Esenli
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.