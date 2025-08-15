Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada

Ağustos ayının ikinci yarısına Türkiye bir yanda fırtına, diğer yanda sağanak, iç kesimlerde ise aşırı sıcaklarla giriyor. 13 il için sarı kod verilirken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. İşte 15 Ağustos hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 06:36

Meteoroloji Genel Müdürlüüğünün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre yurdun bir bölümündeki fırtınalar sürerken bazı bölgelerde bekleniyor. Güney kesimleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla bunaltmaya devam edecek.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada


13 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ

Rüzgarın kuzeyli yönden kuvvetli esmesiyle Marmara ve Kuzey Ege bölgesinde bekleniyor. 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşlar çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda uyarılıyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada


İşte sarı kod verilen iller: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada


BİR YANDA YAĞIŞ DİĞER TARAFTA AŞIRI SICAKLAR


Yurdun iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Rize ve Trabzon'un dahil olduğu Doğu Karadeniz kesimlerinde sağanak geçişleri görülebilir.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir depremi sonrası son durum: Bakan Kurum yıkık ve ağır hasarlı sayısını açıkladı
ETİKETLER
#yağış
#hava tahmini
#sıcak hava
#fırtına
#Sarı Kod
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.