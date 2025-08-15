Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüüğünün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre yurdun bir bölümündeki fırtınalar sürerken bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Güney kesimleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla bunaltmaya devam edecek.



13 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ



Rüzgarın kuzeyli yönden kuvvetli esmesiyle Marmara ve Kuzey Ege bölgesinde fırtına bekleniyor. 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşlar çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda uyarılıyor.



İşte sarı kod verilen iller: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ



BİR YANDA YAĞIŞ DİĞER TARAFTA AŞIRI SICAKLAR



Yurdun iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Rize ve Trabzon'un dahil olduğu Doğu Karadeniz kesimlerinde sağanak geçişleri görülebilir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.