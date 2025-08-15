Menü Kapat
29°
Gündem
Balıkesir depremi sonrası son durum: Bakan Kurum yıkık ve ağır hasarlı sayısını açıkladı

Balıkesir ve çevre illerde hasara yol açan 6,1'lik deprem sonrası incelemeler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sarsıntının ardından yapılan çalışmalardaki tabloyu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı merkez üssü olan 6,1'lik sonrası devam eden hasar tespit çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı.

Balıkesir depremi sonrası son durum: Bakan Kurum yıkık ve ağır hasarlı sayısını açıkladı

YIKIK VE HASARLI BÖLÜM SAYISINI AÇIKLADI

Ekiplerin 129 mahallede yaptığı denetimlerin detaylarını aktaran Kurum ağır hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı. Kurum 675'i konut olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu açıkladı.
Kurum şunları söyledi:

"Hasar tespit ekiplerimiz 6,1’lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar;

- 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi.

- 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo

- 815’i Sındırgı’da,

Toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."

https://x.com/murat_kurum/status/1956102734362632255

