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Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde bir ilk! 300 bininci anahtar teslime hazır

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Bulanık Mahallesi'nde tamamlanan 2 katlı evlerin görüntüsünü “300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz” diyerek paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 13:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , ’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde inşa edilen konutlarının ilk örneklerini kamuoyuyla paylaştı.

Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde bir ilk! 300 bininci anahtar teslime hazır

Tamamlanan 2 katlı köy evlerinin görüntülerini sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Bakan Kurum “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” dedi.

Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde bir ilk! 300 bininci anahtar teslime hazır

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan 92 köy evi zemin artı 1 kat olacak şekilde projelendirildi. Tüm konutların inşaatı tamamlanırken, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde bir ilk! 300 bininci anahtar teslime hazır

Kahramanmaraş İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ahmet Şahin, Bulanık Mahallesi’ndeki evlerin depremde ağır hasar aldığını hatırlatarak, yeni yapılan evlerin sağlamlığına dikkat çekti.

Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde bir ilk! 300 bininci anahtar teslime hazır

Şahin, “Tüm yapılar, halk arasında ‘kale’ olarak nitelendirilen sağlamlıkta. Elektrikten suya, kanalizasyondan yollara kadar tüm altyapı eksiksiz tamamlanacak şekilde 7/24 çalışıyoruz. Bu sadece bir mahallede değil, il genelinde 407 mahallede aynı şekilde sürüyor” ifadelerini kullandı.

'HAYAL BİLE EDEMEZDİK'

Mahalle muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, “Eskiden bu evleri büyük zorluklarla yapmıştık. Hayalini bile kuramazdık tekrar aynı şekilde bir evimiz olacağını. Ama şimdi burada, Kahramanmaraş’ın Bulanık Mahallesi’nde yepyeni, iki katlı evlere kavuştuk. En güzel evler bizim köyümüzde” dedi.

Ev sahiplerinden Döndü Bozlakoğlu ise “Temelden itibaren yapılan her aşamayı gördük. Kullanılan malzemelere şahit olduk. Gönül rahatlığıyla oturulacak yerler oldu. Hayalimizin de ötesinde. Mutfağımız, salonumuz, balkonumuz… Her şeyiyle çok güzel” diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Gündem
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