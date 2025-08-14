Balıkesir'de peş peşe depremler sürüyor: Artçı sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6,1'lik deprem sonrası artçı depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 13 Ağustos akşam saatleri ve 14 Ağustos gece yarısı 3.0 ve 4.0 büyüklüğündeki sarsıntılar kayıtlara geçti.



Saat 22.28'de 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından 14 Ağustos 00.01'de ve 02.10'da 3,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

10 Ağustos akşama meydana gelen 6,1'lik deprem İstanbul dahil Marmara ve Ege Bölgesi'nin geniş kesimlerinde hissedilmişti. Yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan bir kişi hastanede yaşamını yitirirken toplam 29 kişi de yaralanmıştı.

Artçıların bir süre daha devam edeceği yetkililer tarafından vurgulanıyor.

