Son dakika | Muğla açıklarında korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi AFAD verilerine göre deprem, 20:39'da kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

