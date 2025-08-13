Osmaniye'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 17.45'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Derinliği 5.12 kilometre olarak kaydedilen deprem, kısa süre paniğe neden olurken bölgeden herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

KANDİLLİ SUMBAS'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtüğü depremin merkez üssü için Osmaniye'nin Sumbas ilçesini işaret etti. Rasathane, sarsıntının derinliğini de 5.0 olarak bildirdi.