Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Google deprem uyarısı nasıl açılır? Uyarı sistemini açma yöntemleri yeniden gündemde

Balıkesir'de meydana gelen Google deprem uyarı sistemi bu sefer sarsıntıdan 30 saniye önce uyarıda bulundu. Harekete geç alarmı veren Google deprem uyarı sisteminin nasıl açılacağı zaman zaman araştırılırken Balıkesir depremi sonrası yeniden gündeme taşındı.

Balıkesir'de yaşanan depremi saniyeler öncesinde bildirim olarak gönderen Google uyarı sistemi telefonlarda yer alıyor. Vatandaşlar ise deprem uyarı sisteminin nasıl açılacağına dair araştırmalara başladı. Uyarı sistemini açmanız artık çok basit!

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?

Depremden birkaç saniye önce Android telefonlara bildirim gönderen Google deprem uyarı sistemi bu sene Balıkesir'de yaşanan sarsıntıyı saniyeler öncesinde telefonlara bildirim olarak gönderdi.

Uyarı sistemini açmak için ilk olarak ayarlar uygulamasını açınız. Güvenlik ve acil durum butonuna tıkladıktan sonra çıkan ekranda "deprem uyarıları" sekmesine tıklayınız. Güvenlik seçeneği yok ise "Konum" ayarından "Gelişmiş" sekmesine tıklayarak deprem uyarılarını aktif edebilirsiniz. Açılan ekranda yer alan deprem uyarılarını açarak uyarı sistemini aktif edebilirsiniz.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Deprem uyarı sistemini aktif etmek için telefonunuzda ayarlar kısmına girmelisiniz. Konum sekmesinin ardından "Gelişmiş" sekmesine tıkladıktan sonra ekranda yer alan "Deprem uyarıları" butonuna tıklamalısınız. Adımları tamamladıktan sonra Android deprem uyarılarını açmış oluyorsunuz. Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremini uyarı sistemi yaklaşık 30 saniye öncesinden duyurdu.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ ANDROİD

Google, dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirerek Android kullanıcılarına bildirim gönderiyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama birçok depremi saniyeler öncesinden paylaştı. Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderirken Türkiye'de bu sene içerisinde yaşanan depremlerde saniyeler öncesinde telefonlara bildirim gönderdi.

