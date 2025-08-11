Menü Kapat
30°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Balıkesir depremini 30 saniye önceden bildi: Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?

Kullanıcıları büyük depremlerden önce 30 saniye kadar erken uyararak güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olan Android deprem uyarı sistemi Balıkesir depremi de önceden bildi. Peki Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?

Balıkesir depremini 30 saniye önceden bildi: Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir gibi çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından yüzlerce artçı meydana gelirken 'in deprem uyarı sistemi ise sarsıntıyı 30 saniye önceden verdi.

Peki Android uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Telefonunuzda deprem uyarısı özelliğini nasıl açabilirsiniz? Tüm detaylarıyla enine boyuna açıkladı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Android cihazlar için deprem uyarı sistemini, Samsung, Xiaomi gibi marka / model fark etmeksizin tüm Android akıllı telefonlarda kullanılabilen, çalışmak için herhangi bir ek uygulamaya veya donanıma ihtiyaç duymayan bir teknoloji olarak özetleyebiliriz.

Deprem meydana gelmeden evvel kullanıcılara mümkün olduğunca erken bir şekilde uyarı göndermeyi deneyen özelliğin amacı ise, kullanıcılara sismik aktivitenin başladığını ve olası bir sarsıntı öncesinde güvenli bir şekilde bulundukları binadan çıkma imkanı sağlamak.

Balıkesir depremini 30 saniye önceden bildi: Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?

İKİ TÜR UYARI GÖNDERİLİYOR

Google'ın blog sayfasında paylaştığı açıklamaya göre, Android sistemi, kullanıcıları deprem hakkında uyarmak için tasarlanmış iki tür bildirim sunuyor. Her iki uyarı türü de yalnızca 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremler için gönderiliyor:

"Dikkatli Ol" uyarısı:

  • Hafif sarsıntılar hakkında sizi önceden uyarmak ve bildirime dokunduğunuzda daha fazla bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Yalnızca 4,5 veya üzeri büyüklükteki depremlerde MMI 3 ve 4 şiddetinde sarsıntı yaşayacak kullanıcılara gönderilir.
  • Cihazınızdaki "Ses", "Rahatsız Etme" ve Bildirim ayarlarını dikkate alır.

"Harekete Geç" uyarısı:

  • Orta ve şiddetli sarsıntılar yaşanmadan önce dikkatinizi çekmek ve kendinizi koruyacak önlemleri alabilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Yalnızca 4,5 veya üzeri büyüklükteki depremlerde MMI 5+ şiddetinde sarsıntı yaşayacak kullanıcılara gönderilir.
  • "Rahatsız Etmeyin" ayarlarını geçersiz kılar, ekranınızı açar ve yüksek sesli bir ses çalar.
Balıkesir depremini 30 saniye önceden bildi: Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?

Telefonunuza gelen uyarıların herhangi birine dokunduğunuzda, deprem sonrası kendinizi güvende tutmak için uygulayabileceğiniz basit adımlardan oluşan "Deprem Güvenliği Bilgileri" görüntülenir. Ayrıca depremin yerini ve şiddetini gösteren ayrıntılı bir harita da sunulur.

Balıkesir depremini 30 saniye önceden bildi: Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktif edilir?

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Android deprem uyarı sistemi aktif etmek için ilk adım olarak telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın. Daha sonra Konum - Gelişmiş - Deprem Uyarıları bölümüne girin ve "Deprem Uyarı Sistemi" özelliğini aktif haline getirin.

Sistem son olarak 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremi de saniyeler öncesinden kullanıcılara bildirmişti. Ancak Google'ın BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, sırasında 10 milyon kullanıcıya uyarı gönderemedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir?
Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem öncesinde kullanıcıları sismik aktiviteler hakkında uyararak güvenli alanlara yönlendiren bir teknolojidir.
Deprem uyarı sistemini telefonumda nasıl etkinleştirebilirim?
Deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için telefonunuzda "Ayarlar" > "Konum" > "Gelişmiş" > "Deprem Uyarıları" menüsüne gidin ve özelliği aktif hale getirin.
