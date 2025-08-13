Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı! "Üç tarafı aktif faylarla çevrili"

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Antalya'nın merkezinde aktif fay hattı bulunmadığını ancak üç tarafının aktif faylarla çevrili olduğunu belirtti. Antalya'daki deprem riskine dikkat çeken Karancı, "Fethiye-Burdur fay zonunda gerçekleşebilecek bir deprem beklentilerimizin içerisindedir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:33

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde şiddetli İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Mühendisleri Odası (JMO) Şube Başkanı Mustafa Karancı, Antalya'nın deprem riskine ilişkin uyarılarda bulundu.

JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı! "Üç tarafı aktif faylarla çevrili"

"BİZDE DEPREM OLMAZ DENİLEMEZ"

Türkiye'nin aktif tektonik levhalar üzerinde bulunduğunu vurgulayan Karancı, "Hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz ‘bizde deprem olmaz' diyemez. Maraş'ta, Van'da, İzmir'de, Balıkesir'de yaşandı; geçmişte Antalya'da da yaşandı, yine yaşanabilir" dedi. Antalya'nın merkezinde aktif bulunmadığını ancak çevresinde büyük oluşturan faylar yer aldığını belirten Karancı, "Batımızda 300 kilometre uzunluğunda Fethiye-Burdur fay zonu var. Geçmişte 7'nin üzerinde depremler üretmiş, Antalya merkeze 100 kilometreden yakın.

ANTALYA'NIN ÜÇ TARAFI FAY HATLARIYLA ÇEVRİLİ

Güneyimizde Kıbrıs-Helen yayı dalma-batma zonu bulunuyor, burada Afrika Levhası Anadolu Levhası'nın altına batıyor ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Doğumuzda ise Aksu fayı var. Antalya üç tarafı bu faylarla çevrili bir şehir" diye konuştu.

JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı! "Üç tarafı aktif faylarla çevrili"

Fethiye-Burdur fay zonunun 50 yılda bir kırıldığını ve kırılma dönemine yaklaşılmış olabileceğini belirten Karancı, "Depremlerin tekrarlama periyotları vardır. 50 yıl gibi, 100 yıl gibi, 500 yıl gibi, 1000 yıl gibi. Bugün Fethiye Burdur fay zonuna baktığımızda 50 yılda bir kırılmış ve yine kırılma dönemine yaklaşmış durumdayız, hatta belki de geçmiş durumdayız. Dolayısıyla Fethiye Burdur Fay zonunda gerçekleşebilecek bir deprem bizim beklentilerimizin içerisindedir" diyerek, böyle bir depremin Antalya'da kalıcı hasarlar bırakabileceğini ifade etti.

JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı! "Üç tarafı aktif faylarla çevrili"

ANTALYA'NIN SADECE 8 İLÇESİNDE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ GÖREVDE

Antalya'da zemin etütlerinin yetersiz olduğunu ileri süren Mustafa Karancı, "Zemin parametreleri bilinmeden binaların güvende olduğunu söyleyemeyiz" dedi. Karancı, yeni imar alanlarında jeolojik ve jeoteknik etütlerin mutlaka yerinde yapılması gerektiğini, tarımsal alanların ve taşıma gücü düşük bölgelerin imara açılmaması gerektiğini kaydetti.
Tsunami riskine de değinen Karancı, geçmişte Antalya'nın tsunamiden etkilendiğini, AFAD'ın tsunami erken uyarı sisteminin devrede olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin depreme hazır olmadığını dile getiren Karancı, "Halkımız korkuyor çünkü hazır değiliz. Yapılarımız hazır değil, kurumlarımız hazır değil. Şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. hızlanmalı, güvenli binalar yapılmalı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir depremi sonrası o faya dikkat çekip uyardı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken açıklama
ETİKETLER
#antalya
#fay hattı
#kentsel dönüşüm
#risk
#Deprem
#Jeoloji
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.