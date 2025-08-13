JMO Başkanı'ndan Antalya için dikkat çeken uyarı! "Üç tarafı aktif faylarla çevrili"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde şiddetli deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Antalya'nın deprem riskine ilişkin uyarılarda bulundu.



"BİZDE DEPREM OLMAZ DENİLEMEZ"

Türkiye'nin aktif tektonik levhalar üzerinde bulunduğunu vurgulayan Karancı, "Hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz ‘bizde deprem olmaz' diyemez. Maraş'ta, Van'da, İzmir'de, Balıkesir'de yaşandı; geçmişte Antalya'da da yaşandı, yine yaşanabilir" dedi. Antalya'nın merkezinde aktif fay hattı bulunmadığını ancak çevresinde büyük risk oluşturan faylar yer aldığını belirten Karancı, "Batımızda 300 kilometre uzunluğunda Fethiye-Burdur fay zonu var. Geçmişte 7'nin üzerinde depremler üretmiş, Antalya merkeze 100 kilometreden yakın.

ANTALYA'NIN ÜÇ TARAFI FAY HATLARIYLA ÇEVRİLİ

Güneyimizde Kıbrıs-Helen yayı dalma-batma zonu bulunuyor, burada Afrika Levhası Anadolu Levhası'nın altına batıyor ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Doğumuzda ise Aksu fayı var. Antalya üç tarafı bu faylarla çevrili bir şehir" diye konuştu.

Fethiye-Burdur fay zonunun 50 yılda bir kırıldığını ve kırılma dönemine yaklaşılmış olabileceğini belirten Karancı, "Depremlerin tekrarlama periyotları vardır. 50 yıl gibi, 100 yıl gibi, 500 yıl gibi, 1000 yıl gibi. Bugün Fethiye Burdur fay zonuna baktığımızda 50 yılda bir kırılmış ve yine kırılma dönemine yaklaşmış durumdayız, hatta belki de geçmiş durumdayız. Dolayısıyla Fethiye Burdur Fay zonunda gerçekleşebilecek bir deprem bizim beklentilerimizin içerisindedir" diyerek, böyle bir depremin Antalya'da kalıcı hasarlar bırakabileceğini ifade etti.

ANTALYA'NIN SADECE 8 İLÇESİNDE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ GÖREVDE

Antalya'da zemin etütlerinin yetersiz olduğunu ileri süren Mustafa Karancı, "Zemin parametreleri bilinmeden binaların güvende olduğunu söyleyemeyiz" dedi. Karancı, yeni imar alanlarında jeolojik ve jeoteknik etütlerin mutlaka yerinde yapılması gerektiğini, tarımsal alanların ve taşıma gücü düşük bölgelerin imara açılmaması gerektiğini kaydetti.

Tsunami riskine de değinen Karancı, geçmişte Antalya'nın tsunamiden etkilendiğini, AFAD'ın tsunami erken uyarı sisteminin devrede olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin depreme hazır olmadığını dile getiren Karancı, "Halkımız korkuyor çünkü hazır değiliz. Yapılarımız hazır değil, kurumlarımız hazır değil. Şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm hızlanmalı, güvenli binalar yapılmalı" dedi.